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Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал о ещё одной проведённой операции, которую он сделал ради похудения.

Как сообщил Морозов, ему сузили соустье желудка. После операции он не испытывает дискомфорта, но у неё есть побочный эффект – приходится пить много необходимых витаминов. Также он ест меньше сладкого.

Сейчас артист весит 95 килограмм, тогда как до операций его вес составлял 140 килограмм. Зацикленности на весе у него никогда не было, но, как отметил Морозов, ему просто стало тяжело жить, имея лишний вес. Так, как он сообщил, лишний вес у мужчин способствует падению тестостерона.

Ранее артист ощущал себя «куском сала с глазами», а сейчас он чувствует себя молодым и прекрасным. Морозов планирует похудеть ещё на 20 килограмм, после чего сделать операцию по удалению обвисшей кожи. Также артист отметил, что, если бы был моложе, избежал бы операции, но сейчас ему уже 47 лет.

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