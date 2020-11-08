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В Сети было опубликовано интимное видео с участием Артема Дзюбы – футболиста петербургского «Зенита» и сборной России.

Как сообщается, на опубликованной видеозаписи спортсмен занимается самоудовлетворением. Видео разошлось по социальным сетям и Telegram-каналам. Инцидент произошёл за день до старта Российской Премьеры лиги, где должны были встретиться «Зенит» и «Краснодар».

Вскоре после этого Дзюба закрыл свою страницу в Instagram – теперь на неё можно попасть только с разрешения футболиста. Кроме того, он закрыл возможность комментирования своих публикаций даже для подписчиков. ФК «Зенит», как отмечается, также закрыл возможность комментирования на своей странице в Instagram.

Официально инцидент не был прокомментирован, что грозит футболисту за проступок – неизвестно.

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