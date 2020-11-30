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Ряд СМИ сообщили о том, что Армения решила не покупать российские средства радиоэлектронной борьбы, так как они оказались малоэффективными в рамках войны в Нагорном Карабахе.

Согласно словам авторов материала, все системы РЭБ, имевшиеся на вооружении армянских войск, включая современный комплекс «Репеллент», показали себя не с самой лучшей стороны во время противодействия ударным беспилотникам азербайджанских ВВС. Некоторые установки были без проблем ликвидированы БПЛА, перехват которых они должны были осуществить.

Указывается, что теперь Армения планирует купить установки РЭБ в Германии. В настоящее время неясно, у какого именно немецкого производителя будут приобретены данные комплексы. Однако данное решение показывает, что Ереван хочет полностью отказаться от российского вооружения, заменив его западным оружием.

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