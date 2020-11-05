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Зограб Мнацаканян, руководитель армянского МИД, рассказал о трех противниках Армении, находящихся сейчас в Нагорном Карабахе.

Согласно словам главы ведомства, армянский народ в настоящее время в действительности сражается сразу с тремя противниками в Карабахе. К ним он отнес международных боевиков и наемников, а также вооруженные силы Азербайджана и Турции. Мнацаканян добавил, что противодействие терроризму является одной из основных задач министерства.

Ранее Никол Пашинян, армянский премьер-министр, отметил, что Нагорно-Карабахской республике приходится сражаться с международным терроризмом, поддержкой которого пользуются азербайджанские и турецкие власти. Баку в свою очередь обвиняет Ереван в том, что тот привлек на свою сторону курдских наемников.

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