Новая технология Apple, которая должна в ближайшее время сменить Bluetooth, будет тестироваться и на территории России. Для этого американскому производителю выделят частоты 6,2–8,2 ГГц.

В настоящий момент точно известно лишь то, что Госкомиссия по радиочастотам согласовала выделение Apple этого диапазона. Однако окончательно решение все еще не принято. Представители ГКРЧ сообщили, что обсуждение вопроса намечено на 23 ноября.

Речь идет о технологии UWB, которая активно продвигается компанией Apple. По словам разработчиков, она существенно превосходит Bluetooth по всем параметрам. Так, с ее помощью можно будет намного быстрее передавать большие объемы данных на расстояние до 300 метров. Напомним, что Bluetooth дает возможность связывать между собой два устройства, расположенные не далее, чем в 10 метрах друг от друга.