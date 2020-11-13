читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новая технология Apple, которая должна в ближайшее время сменить Bluetooth, будет тестироваться и на территории России. Для этого американскому производителю выделят частоты 6,2–8,2 ГГц.

В настоящий момент точно известно лишь то, что Госкомиссия по радиочастотам согласовала выделение Apple этого диапазона. Однако окончательно решение все еще не принято. Представители ГКРЧ сообщили, что обсуждение вопроса намечено на 23 ноября.

Речь идет о технологии UWB, которая активно продвигается компанией Apple. По словам разработчиков, она существенно превосходит Bluetooth по всем параметрам. Так, с ее помощью можно будет намного быстрее передавать большие объемы данных на расстояние до 300 метров. Напомним, что Bluetooth дает возможность связывать между собой два устройства, расположенные не далее, чем в 10 метрах друг от друга.

Вам может понравиться

США разрабатывали в годы холодной войны «танк-НЛО»

Американская компания Chrysler создавала не только автомобили. В свое время она занимала… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 13 ноября – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 ноября – небольшой дождь, до 7 °C | Королев: погода, 13 ноября – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 13 ноября – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 13 ноября – небольшая облачность, до 9 °C |