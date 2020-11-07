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Певица Анна Семенович пожаловалась на последствия перенесённого ею коронавируса.

В Instagram певица сообщила, что после того, как она переболела коронавирусом, у неё начались проблемы со сном и бессонница. Семенович предположила, что это не совпадение, а именно побочный эффект перенесённой болезни, поскольку коронавирус в том числе оказывает негативное воздействие и на нервную систему человека.

Для того, чтобы как-то решить эти проблемы, певица начала пить валерьянку, но это ей не особо помогает. Она попросила совета у своих подписчиков, поинтересовавшись у них, были ли подобные последствия у них после излечения от коронавируса.

В комментариях поклонники дали различные рекомендации – больше гулять, лечь в расслабляющую ванну, кто-то посоветовал помолиться перед сном.

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