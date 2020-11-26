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В операционной системе Android будет значительно упрощена и ускорена установка новых обновлений. Все благодаря реализации функции под названием Project Mainline.

Информацию об этом опубликовал пользователь luca020400, заявивший, что модуль ART недавно получил новое наименование – Mainline. Благодаря ему система сможет осуществлять обновление своих ключевых элементов прямо с Play Store. По-видимому, планируется применять машинные инструкции.

Специалисты отмечают, что при релизе обновления данный компонент сможет сделать изменения в любое время, а не ждать масштабного апдейта всей ОС. То есть пользователям больше не придется неделями следить за тем, не вышли ли новые обновления для их гаджета. Это даст возможность значительно оптимизировать работу приложений на большинстве существующих смартфонах.

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