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Российский флот вошел в рейтинг самых мощных во всем мире по версии американского издания The National Interest. Критериями оценки были не только количество кораблей, но и их соответствие современным стандартам.

Россия, которая имеет 79 кораблей с большим водоизмещением, находится среди лидеров рейтинга. Авторы публикации отмечают, что 52 судна – это субмарины, которые являются ключевой ударной силой российского флота. Они вооружены не только торпедами, но еще и баллистическими ракетами, из-за чего способны нагонять страх на любой другой флот мира.

Одно из первых мест занимают и Соединенные Штаты, у которых ровно столько же подлодок, сколько и у России. Однако субмарины РФ превосходят американские и по вооружению, и по техническим характеристикам.

Также специалисты включили в свой рейтинг Китай (который в последние несколько лет стремительно наращивает собственный флот) и Великобританию с Японией.

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