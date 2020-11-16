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В американском информагентстве Breaking Defense заявили, что армия США вскоре примет на вооружение новую бронетехнику RCV, которая способна уничтожить российский танк Т-14 «Армата».

Согласно словам авторов материала, речь идет о целой линейке полностью беспилотной военной техники, в которую войдет небольшая разведывательная машина, бронетранспортер и танк. Отмечается, что вес последнего составит примерно 30 тонн, но его прочность окажется такой же, как и у 70-тонного «Абрамса».

Основную ставку создатели данного проекта собираются сделать на 10-тонные бронеавтомобили, вооруженные пулеметами, пушкой и противотанковыми ракетами. Эти новинки станут главным оружием США против новейших китайских и российских танков: ZTZ-99 и «Арматы».

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