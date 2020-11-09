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Алла Пугачева вновь попросила не звать Ольгу Бузову для участия в съёмках новогодних телепередач.

Как отмечается, в прошлом году она уже высказывала аналогичное требование. Так, Пугачева обратилась с просьбой к продюсеру Игорю Крутому и попросила его не допускать Бузову до съёмок новогоднего «Голубого огонька». Как считает Примадонна, появление Бузовой в праздничной программе недопустимо, так как певица развязно ведёт себя на сцене, а Новый год является семейным праздником, где не принято «трясти арбузами».

Кроме того, указывается, что недавно Пугачева негативно высказалась о современных исполнителях, заявив, что они поют под фонограмму и не могут попасть в ноты, а также не имеют таланта. О ком именно она говорит, Пугачева не указала, но Бузова приняла это на свой счёт и в ответной критике затронула Орбакайте и даже Галкина. После этого в конфликт вступил Киркоров, который порекомендовал Ольге прислушаться к Пугачевой.

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