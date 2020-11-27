Алла Пугачева удивила своих поклонников, поделившись в Instagram фотографией из бани.

Как отмечается, Примадонна нечасто выкладывает свои фото – гораздо чаще её можно увидеть на странице в Instagram её мужа, Максима Галкина. Однако на этот раз Пугачева выложила фото своего лица крупным планом. В подписи она обратилась ко всем, у кого сегодня банный день, и пожелала им «с лёгким паром». Кроме того, певица указала, что на фото нет маски.

Однако некоторые подписчики заметили, что маски, может быть, и нет, однако явно использован мощный фильтр. Другие же похвалили 71-летнюю Примадонну за натуральную красоту, удивив остальных, которые задались вопросом, что из представленного на фото является натуральным.

Впрочем, большинство подписчиков всё же буквально осыпали певицу комплиментами, отметив её идеальное лицо, четкий овал и прекрасную кожу.