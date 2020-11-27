Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алла Пугачева удивила своих поклонников, поделившись в Instagram фотографией из бани.

Как отмечается, Примадонна нечасто выкладывает свои фото – гораздо чаще её можно увидеть на странице в Instagram её мужа, Максима Галкина. Однако на этот раз Пугачева выложила фото своего лица крупным планом. В подписи она обратилась ко всем, у кого сегодня банный день, и пожелала им «с лёгким паром». Кроме того, певица указала, что на фото нет маски.

Однако некоторые подписчики заметили, что маски, может быть, и нет, однако явно использован мощный фильтр. Другие же похвалили 71-летнюю Примадонну за натуральную красоту, удивив остальных, которые задались вопросом, что из представленного на фото является натуральным.

Впрочем, большинство подписчиков всё же буквально осыпали певицу комплиментами, отметив её идеальное лицо, четкий овал и прекрасную кожу.

Вам может понравиться

Москва возмущена утечкой разговора между Путиным и Макроном

Дипломатический источник издания «Коммерсантъ» в Москве заявил о том, что между Владимиром…
  • Анна
  • 26.11.2020
  • читать 1 минуту

Армения заявила о начале демаркационных работ на границе с Азербайджаном

В армянском оборонном ведомстве 26 ноября сообщили о старте демаркационных работ на…

В Сети появилось архивное фото принцессы Дианы в купальнике

В Сети было опубликовано архивное фото принцессы Дианы, снятое на роскошной яхте.…
  • Анна
  • 26.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 ноября – пасмурно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 27 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 ноября – переменная облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 ноября – пасмурно, до -6 °C | Королев: погода, 27 ноября – переменная облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 27 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 27 ноября – ясно, до 6 °C |