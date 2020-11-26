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Сотрудники Samsung отметили, что звуковыми панелями южнокорейской компании отныне можно управлять с помощью системы «Алиса», созданной специалистами «Яндекса».

Обратившись к цифровому помощнику, пользователи смогут активировать и выключить аудиоустройства «Самсунг» или изменить уровень громкости у них. Для применения голосового управления можно использовать любой девайс, поддерживающий «Алису», начиная от умной колонки и заканчивая обычным компьютером.

Взаимодействие с помощником «Яндекса» интегрировано в тринадцать моделей звуковых панелей, вышедших в период с 2018-го по 2020-й год. Были также расширены функции управления голосом у ряда роботов-пылесосов и стиральных машин южнокорейской компании, ранее ставших совместимыми с «Алисой».

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