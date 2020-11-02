Если Армения выведет войска из Нагорного Карабаха, а также прекратит наносить удары по территории Азербайджана, боевые действия на территории НКР будут завершены. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Он и ранее делал подобные заявления. Все дело в том, что официальный Баку считает Карабах принадлежащей ему территорией. А армянские войска, которые оказывают помощь Армии обороны Арцаха – оккупантами. Как только они будут выведены, Алиев готов прекратить огонь.

Напомним, что конфликт обострился 27 сентября, когда Баку обвинил Ереван в обстрелах мирных населенных пунктов Азербайджана. С тех пор его войска «освободили» уже треть территории НКР. Армия обороны вместе с армянскими войсками пока сдерживают наступательные действия Азербайджана.

Ранее Ильхам Алиев заявлял также, что в случае ухода армянских войск он готов предоставить этническим армянам, проживающим на территории Карабаха, культурный суверенитет.