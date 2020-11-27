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Актриса Ирина Пегова рассказала о диете, которую планирует соблюдать ближайшее время.

Несмотря на то, что Пегова сейчас очень занята съёмками и участием в передаче «Ледниковый период», а также она много занимается спортом, актриса решила ещё немного похудеть. Принцип её диеты заключается в том, что в один день можно есть только один продукт.

Так, в один из дней Ирина будет пить ряженку. Как она отметила, полагается, вообще-то, кефир, но она его не любит и решила заменить. Между приёмами пищи можно пить только воду. В другие дни только варёная куриная грудка или отварное мясо, при этом бульон употреблять нельзя. Также есть дни, когда нужно есть отварную морскую нежирную рыбу, и дни, полностью на фруктах и овощах.

При соблюдении такой диеты всего лишь за неделю можно похудеть на 3-7 килограмм.

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