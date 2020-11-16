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16 ноября в эфир выходит сериал «Перевал Дятлова», снятый по мотивам знаменитой истории гибели советских туристов.

Актёр Петр Федоров снялся в качестве главного героя – он исполнил роль вымышленного майора КГБ, которому придётся разбираться в причинах произошедшей трагедии. По словам актёра, съёмки сериала не связаны с тем, что около двух лет было возобновлено дело о пропаже туристов – примерно в то же самое время уже снималась пилотная серия. Кроме того, разработка сценария началась ещё раньше.

Как отметил Федоров, трагедия в уральских горах стала неким мировым брендом квест-катастроф. Так, в США недавно погибли лыжники, и СМИ назвали это происшествие в заголовках «Новый перевал Дятлова». Объясняя притягательность этой истории, актёр отметил «магнетизм», а также то, что произошла трагедия относительно недавно, и родственники и знакомые погибших ещё живы.

В сериале «роль» перевала Дятлова исполнили Алтайские и Хибинские горы. Как объяснил Федоров, кинематографисты не всегда снимают те места, где происходил сюжет в действительности, и дело может быть как в визуальной составляющей, так и в технической.

Также актёр отметил, что сценарий не был изменён после того, как этим летом дело перевала Дятлова было закрыто. Согласно выводам прокуратуры, первопричиной гибели туристов стала лавина. Даже с учётом появления новых сведений о трагедии сюжет было решено оставить прежним.

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