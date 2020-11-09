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Актриса Агата Муцениеце продемонстрировала в Stories Instagram фото с отдыха.

Как сообщается, актриса отдыхает в Крыму и уже прогулялась по горе Ай-Петри и побывала на пляже, откуда выложила фото топлес. На новых фото она позирует перед зеркалом, облачившись в нижнее бельё чёрного цвета. В подписи она рассказала о пользе похода по горам, укрепляющем дух и тело.

Ещё на одном кадре актриса позирует топлес, повернувшись спиной к фотографу. Но даже такой ракурс не помешал поклонникам оценить фигуру Агаты. В комментариях они заявили, что у актрисы идеальная фигура, натуральная и без фильтров. Некоторые выразили уверенность, что после таких кадров бывший супруг Агаты Павел Прилучный будет «тихо рыдать в сторонке».

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