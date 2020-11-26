Адвокат Сергей Жорин объяснил, почему Софья Кругликова, супруга актёра Михаила Ефремова, приняла решение разводиться именно сейчас.

По словам Жорина, материальной выгоды в решении Софьи нет. Так, смысл в разводе был бы, если бы Ефремову грозило многомиллионное взыскание. В этой ситуации супруги разводятся и делят имущество, и взыскать с жены уже ничего нельзя, так как она больше не имеет какого-либо отношения к супругу.

В ситуации Кругликовой и Ефремова, как считает Жорин, Софья решила не доставлять дополнительных проблем в сложный период и поступить, как порядочный человек. Он отметил, что в семье, возможно, возникли противоречия, и Софья выбрала наименее травматичный момент для Ефремова.

Впрочем, адвокаты Ефремова заявили, что ничего не знают о разводе и услышали об этом только в СМИ. Сестра актёра Анастасия и вовсе назвала эти слухи «бредом».