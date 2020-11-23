PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил о том, что продюсер ждёт ребёнка от своей молодой помощницы Виктории.

Как сообщается, отношения между 73-летним Алибасовым и 30-летней Викторией Полторацкой, его массажисткой, начались совсем недавно. Как сообщил Горжанкин, о радостной новости его попросил рассказать сам Алибасов.

Виктория, как было отмечено, находится уже на шестой неделе беременности. Она выразила радость от того, что благодаря ей появится «ещё один нанаец», а также рассказала о том, что Алибасов даст фору молодым. Кроме того, она отметила, что надеется на то, что супруга продюсера, Лидия Федосеева-Шукшина не раздумает насчёт развода с Алибасов и оставит их в покое.

Кроме того, ребёнку, пол которого ещё не известен, уже выбрали имя – в честь пандемии коронавируса. Так, если родится мальчик, его назовут Ковид, а если девочка – Пандемия. Выбор имени, как сообщается, обусловлен тем, что Алибасов во всём видит новые пути и возможности. Виктория именам, как отмечается, удивилась, но не возражала.