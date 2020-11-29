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В России в последний выходной ноября отмечается День матери. Именно этому празднику был посвящен пост питерского губернатора Александра Дрозденко в социальной сети Facebook. Он поздравил всех женщин, проживающих в регионе и всей России, а также опубликовал фотографию своей мамы.

В качестве подписи к фотографии Дрозденко разместил отрывок из стихотворения, которое по его мнению лучше всего подходят для воскресного праздника:

“Берегите своих матерей,

Успевайте, пока они рядом,

Относитесь, как можно теплей –

Ничего им другого не надо…”

Произведение так и называется: «Берегите своих матерей». А написала его поэтесса Елена Терехова.

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