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Актриса театра и кино Мария Горбань на своей странице в Instagram поделилась новыми откровенными фото.

В кадре актриса, получившая большую известно благодаря сериалу «Кухня», предстала на пляже в раздельном купальнике серого цвета. Как отмечается, фото были сделаны во время отдыха Марии на Мальдивских островах. В подписи она указала, что подобные фото на её странице заходят лучше всего, и хорошо, что фотографий было наделано до следующего отпуска. Также она выразила надежду, что следующий отпуск не за горами.

В комментариях подписчики оценили фигуру актрисы, сообщив, что у неё хорошая форма и привлекательное тело, а в самой Марии всё ладно и гармонично. Также её назвали богиней и сравнили с ласточкой.

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