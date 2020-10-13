Американские СМИ опубликовали статью, в которой подробно описали алгоритм действий ВС США в случае их внезапного нападения на Китай или Россию. По мнению представителей прессы, важную роль в нем сыграет проект Convergence, который предполагает объединение нескольких родов войск в своеобразную единую сеть.

Сообщается, что сперва в игру вступят спутники, располагающиеся низко на орбите планеты. Они будут делать фотографии и отправлять их на землю. Затем обработкой спутниковых снимков займется система Tactical Intelligence Targeting Access Nod, которая подключает к анализу возможности современного искусственного интеллекта.

Последний обработает данные, выявит места расположения ключевых позиций врага, после чего отправит информацию на вычислительные мощности еще одной современной системы – Tactical Assault Kit. Именно от нее будет зависеть успешное поражение выделенных ИИ целей – она будет выбирать оптимальные виды вооружения и отправлять их в бой.

Несмотря на то, что такая цепочка кажется достаточно сложной, на самом деле все операции выполняются в считанные секунды. Однако подобное описание вызывает скептическое отношение, так как на недавних тестовых запусках подобных систем американские военные отмечали расположение войск потенциального противника ручкой на бумаге.