Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские СМИ опубликовали статью, в которой подробно описали алгоритм действий ВС США в случае их внезапного нападения на Китай или Россию. По мнению представителей прессы, важную роль в нем сыграет проект Convergence, который предполагает объединение нескольких родов войск в своеобразную единую сеть.

Сообщается, что сперва в игру вступят спутники, располагающиеся низко на орбите планеты. Они будут делать фотографии и отправлять их на землю. Затем обработкой спутниковых снимков займется система Tactical Intelligence Targeting Access Nod, которая подключает к анализу возможности современного искусственного интеллекта.

Последний обработает данные, выявит места расположения ключевых позиций врага, после чего отправит информацию на вычислительные мощности еще одной современной системы – Tactical Assault Kit. Именно от нее будет зависеть успешное поражение выделенных ИИ целей – она будет выбирать оптимальные виды вооружения и отправлять их в бой.

Несмотря на то, что такая цепочка кажется достаточно сложной, на самом деле все операции выполняются в считанные секунды. Однако подобное описание вызывает скептическое отношение, так как на недавних тестовых запусках подобных систем американские военные отмечали расположение войск потенциального противника ручкой на бумаге.

Вам может понравиться

Дмитрий Хрусталев озвучит Зайца в перезапуске “Ну, погоди!”

Студия «Союзмультфильм» объявила, кто станет актёром озвучки Зайца в перезапуске мультсериала «Ну,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 10.10.2020
  • читать 1 минуту

Истребителю шестого поколения ВВС США предрекли полеты над Россией

Сразу несколько зарубежных изданий написали об американском истребителе шестого поколения, который создан… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Киев подставил Трампа перед выборами попыткой закупить российские авиашлемы

Эксперты издания Defence Blog (США) заявляют, что попытка Киева купить у РФ… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 октября – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 13 октября – пасмурно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 октября – пасмурно, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 октября – ясно, до 10 °C | Королев: погода, 13 октября – небольшая облачность, до 21 °C | Подольск: погода, 13 октября – пасмурно, до 14 °C | Армавир: погода, 13 октября – ясно, до 26 °C |