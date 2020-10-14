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Жители Выборга пожаловались на местных жителей, которые начали оставлять пакеты с мусором в непредназначенных для этого местах.

Так, сообщается, что горожане всё чаще начали замечать мусорные пакеты, которые несознательные жители ленятся донести до мусорного бака. Причём появляются пакеты обычно практически всегда на одних и тех же местах в нескольких арках домов. Указывается, что Красноармейская, Крепостная и Прогонная улицы.

В районе, о котором идёт речь, как сообщает местная газета «Выборг», около года назад была ликвидирована незаконная свалка, расположенная у собора. На некоторое время это решило проблему с мусором, и всё лето в Старом городе было чисто, даже несмотря на туристов.

Но осенью ситуация изменилась в худшую сторону. Найти людей, оставляющий свой мусор в арках, на данный момент не удалось.

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