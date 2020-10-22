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В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что в Сочинском суде пройдет заседание по делу мужчины, медведи которого убили в августе одиннадцатилетнего ребенка.

Данный инцидент случился в Лазаревском районе. Согласно версии следователей, около 9 лет назад обвиняемый получил в собственность двух медведей, которых он затем поместил в сооруженный им вольер с металлическим ограждением. Клетка была установлена рядом с конноспортивным комплексом для детей.

Дверь забора не была заперта, поэтому мальчик смог без труда подойти к вольеру. Один из медведей схватил ребенка лапой и затащил его внутрь. Затем оба животных нанесли ему множество ран, от которых он скончался. В СК РФ считают, что подсудимый недостаточно продуманно отнесся к созданию вольера, что и привело к гибели человека.

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