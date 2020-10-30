читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В боевых действиях на территории Нагорного Карабаха будет принимать участие женское подразделение, собранное исключительно из добровольцев. В настоящий момент они готовятся к отправке на фронт. Информацию об этом озвучил представляющий Минобороны страны Арцрун Ованнисян.

Сейчас продолжается запись добровольцев, готовых сражаться за Карабах на поле боя. Среди них и Анна Акопян – супруга главы правительства Армении. Ранее она сообщила, что проходит тренировки по боевой подготовке, чтобы отправиться на фронт.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в очередной раз обострился 27 сентября. С тех пор в Карабахе идут ожесточенные бои. Стороны уже трижды договаривались о режиме прекращения огня – два раза в Москве и один в Вашингтоне. Однако боевые действия продолжаются, несмотря на перемирие.

Вам может понравиться

Россия дала Турции понять, что время истекло, а терпение иссякло

Удар по лагерю боевиков в сирийской провинции Идлиб, которые ВКС России нанесли… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Sohu: Маневр Су-27 над Балтийским морем обратил самолеты ВВС США в бегство

На днях самолеты ВВС Соединенных Штатов U-2S и P3-C слишком близко подобрались… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Российские войска приняли на вооружение первые БПЛА «Орион»

На вооружении ВС России появились ударные беспилотные аппараты «Орион», которые способны осуществлять… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 октября – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 30 октября – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 30 октября – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 30 октября – пасмурно, до 6 °C | Армавир: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 23 °C |