В боевых действиях на территории Нагорного Карабаха будет принимать участие женское подразделение, собранное исключительно из добровольцев. В настоящий момент они готовятся к отправке на фронт. Информацию об этом озвучил представляющий Минобороны страны Арцрун Ованнисян.

Сейчас продолжается запись добровольцев, готовых сражаться за Карабах на поле боя. Среди них и Анна Акопян – супруга главы правительства Армении. Ранее она сообщила, что проходит тренировки по боевой подготовке, чтобы отправиться на фронт.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в очередной раз обострился 27 сентября. С тех пор в Карабахе идут ожесточенные бои. Стороны уже трижды договаривались о режиме прекращения огня – два раза в Москве и один в Вашингтоне. Однако боевые действия продолжаются, несмотря на перемирие.