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Бухгалтер из Британии потратил на Джему Мэсси, известную порнозвезду, десятки тысяч фунтов стерлингов, украденных из организации, в которой он работал.

Мохаммед Асиф Хан, 42-летний экс-сотрудник North of England Coachworks Ltd, обвиняется в снятии со счетов компании 1 000 000 фунтов стерлингов. Он отказывался говорить, на что именно потратил деньги, но затем признался, что 68 000 ушли на проституток, причем одной из них оказалась Мэсси. За один час с ней нужно заплатить не менее 1 000 фунтов стерлингов.

Британец не хотел раскрывать эту информацию, так как не желал позорить свою семью. Хан также опровергает сведения о том, что эти денежные средства были украдены им. Согласно его словам, организация сама дала ему их, после того как он якобы одолжил ей 800 000 фунтов стерлингов.

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