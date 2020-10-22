Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала граждан РФ во время планирования поездок за рубеж учитывать фактор коронавируса. Если же острой необходимости выезжать за пределы России нет, лучше этого и не делать.

Захарова пояснила, что в странах, традиционно пользующихся популярностью у туристов из России, в настоящий момент стремительно распространяется Covid-19. К таким государствам дипломат отнесла Турцию и Хорватию, Эмираты и Сейшельские о-ва, а также Таиланд и Египет.

По словам Захаровой, намереваясь все же отправиться в путешествие за границу, гражданин РФ должен в обязательном порядке учесть все обстоятельства и просчитать риски, которые в настоящий момент являются весьма высокими. Дипломат заявила, что в подобных поездках не исключается “развитие ситуации по нежелательному сценарию”.