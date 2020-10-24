Представляющая российский МИД Мария Захарова дала комментарий на высказывание генерала Йорга Фольмера (ФРГ), который назвал РФ врагом НАТО. Она выложила в интернет видеоролик с песней «Майский вальс», которую исполнял Ярослав Евдокимов и написала, что Дунай с Альпами все еще помнят, кто именно «принес им победу», а вот высокопоставленные военнослужащие НАТО все чаще заговариваются.

Своим постом Захарова дала понять, что немецким военным следовало бы не забывать, что именно Россия в свое время стала главным противником нацизма и фашизма.

Пост Захаровой стал ответом на интервью Фольмера изданию Dagens Nyheter. В нем генерал заявил, что РФ является для Североатлантического блока противником, а не врагом, так как враг – «слишком уж сильное слово».

Напомним, что ранее представитель МИД дала комментарий на обвинения России в попытке срыва токийской Олимпиады, которая должна была состояться в этом году. Захарова заявила, что наслушавшись обвинений, под которыми нет никаких оснований, она уже не удивится, если хакеров из России сделают виноватыми в переносе Игр.