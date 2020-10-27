Как сообщает китайское издание SCMP, японская компания Donut Robotics собирается пополнить ассортимент необычных масок, защищающих человеческий организм от влияния различных бактерий.

Речь идёт о высокотехнологичной защитной маске C-Face – уже не первом серьёзном продукте компании, которая ещё совсем недавно была лишь амбициозным стартапом. Как рассказывали сами владельцы Donut Robotics, они прошли «известным миру путём» – их детище появилось в гараже небольшого городка Китакюсю в префектуре Фукуока в конце 2014 года.

Что там с маской?

Помимо того, что C-Face защищает человека наряду с прочими масками, у неё есть ряд преимуществ, включая улучшенную фильтрацию загрязненного воздуха и… функцию переводчика. Именно это та изюминка, которая привлекла многочисленных инвесторов.

«Мы пересмотрели обычную маску, которая стала привычной в современном обществе, решив дополнить её полезной функцией. И она точно не станет лишней в актуальных условиях», – так о своей разработке отзываются сами разработчики на официальном сайте.

А подробнее?

Суть изобретения сводится к тому, что маска передаёт голос владельца на смартфон собеседника в виде текста или аудиосообщения. При этом произнесенный владельцем текст можно перевести на один из доступных языков. На данный момент приложение, связывающее маску C-Face со смартфоном, поддерживает 8 языков: японский, китайский, корейский, вьетнамский, индонезийский, английский, испанский и французский.

Также в сочетании с приложением “умная маска” способна значительно усиливать голос владельца, используя смартфон как динамик. Изготовлено изделие из белого пластика и силикона, обладает встроенным микрофоном и функцией Bluetooth.

Donut Robotics изначально разрабатывала программное обеспечение для использования в собственном роботе Cinnamon, но когда началась пандемия, проект был заморожен. Именно тогда инженерам команды пришла в голову идея использовать свое программное обеспечение в защитной маске для лица.

Нельзя не упомянуть, что в общей сложности на японской краудфандинговой платформе Fundinno проект собрал 804 тысячи долларов. Причём $265 000 из этой суммы были собраны за 37 минут, отмечает CNN.

Как сообщил генеральный директор Donut Robotics Тайсукэ Оно, первая партия (10 000 шт) масок появится на японском рынке уже в декабре. Цена находится на стадии обсуждения, но она не будет превышать $50. Подписка на приложение, необходимое для работы с маской, также может выйти в платной версии.

В Donut Robotics отметили, что до весны 2021 года они не планируют продавать маски за рубежом, однако подчеркнули, что получали соответствующие предложения от британских и американских инвесторов.