Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты из Великобритании обнаружили фактор, практически в два раза увеличивающий риск смертельного исхода от коронавируса.

Как выяснили учёные Имперского колледжа Лондона, этим фактором являются болезни почек. В исследовании специалисты тщательно изучили сведения о 372 пациентах, которые были больны коронавирусом.

216 пациентов, как отмечается, имели проблемы с почками – у них были хронические или инфекционные заболевания. Из них умерли 107 человек. Другие 156 пациентов не страдали от заболеваний почек, и из них умерло 32 человека.

Как объяснили это медики, более высокая смертность при коронавирусе и болезнями почек связана с перекрёстной связью между лёгкими и почками, а также тем, что при лечении применяются довольно токсичные средства.

Вам может понравиться

Бари Алибасов рассказал о реакции сына на передачу квартиры Федосеевой-Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов заявил, что не собирается переписывать свою квартиру на Арбате… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.10.2020
  • читать 1 минуту

Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Теофим Лопес, боксер из Соединенных Штатов, смог одолеть уроженца Украины Василия Ломаченко,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Армении рассказали о рвущихся на передовую девушках

Арцрун Ованнисян, представитель армянского оборонного ведомства, поведал о том, что многие армянки… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 октября – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 октября – небольшая облачность, до 11 °C | Королев: погода, 18 октября – облачно с прояснениями, до 24 °C | Подольск: погода, 18 октября – пасмурно, до 9 °C | Армавир: погода, 18 октября – переменная облачность, до 25 °C |