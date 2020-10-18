Специалисты из Великобритании обнаружили фактор, практически в два раза увеличивающий риск смертельного исхода от коронавируса.

Как выяснили учёные Имперского колледжа Лондона, этим фактором являются болезни почек. В исследовании специалисты тщательно изучили сведения о 372 пациентах, которые были больны коронавирусом.

216 пациентов, как отмечается, имели проблемы с почками – у них были хронические или инфекционные заболевания. Из них умерли 107 человек. Другие 156 пациентов не страдали от заболеваний почек, и из них умерло 32 человека.

Как объяснили это медики, более высокая смертность при коронавирусе и болезнями почек связана с перекрёстной связью между лёгкими и почками, а также тем, что при лечении применяются довольно токсичные средства.