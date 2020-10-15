В Пентагоне решили одобрить принятие на вооружение новейшей авиационной бомбы GBU-53/B StormBreaker, разработанной специалистами компании Raytheon.

Данная информация была раскрыта представителями американской корпорации. Они отметили, что новой авиабомбой будут вооружать боевые самолеты F-15E. Один истребитель сможет нести сразу 28 подобных снарядов. Согласно словам Кристи Стэгга, главы проекта StormBreaker, их разработка смогла продемонстрировать отличные результаты в рамках множества тестов, некоторые из которых были проведены в экстремальных погодных условиях.

Новинка оборудована трехрежимным комплексом обнаружения цели и наведения на нее. Она оснащена тепловизионным инфракрасным радаром и может сама планировать оптимальный маршрут до цели, просчитывая информацию из навигационной системы. Этот боеприпас способен с высокой вероятностью поразить как неподвижный, так и динамичный объект.