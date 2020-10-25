Рыболовы из США, которые занимаются выловом минтая в Баренцевом море, были жутко напуганы, когда в непосредственной близости от них вдруг появилась атомная подводная лодка российского ВМФ. Оказалось, что американцы попали прямо в зону учений «Океанский щит».

Рыболовы не нарушали никаких границ, судна Trident Seafoods Island Enterprise и Northern Jaeger находились в пределах американской экономической зоны. Первый рыболовный траулер чуть ли не столкнулся с атомной субмариной, а экипаж второго здорово перепугался, когда прямо над ним пролетел российский истребитель.

Оказалось, что представители ВС Соединенных Штатов просто забыли предупредить своих рыбаков о начавшихся в акватории Баренцева моря российских учений. Отмечается, что береговая охрана уже получила распоряжение своевременно передавать гражданам США информацию о маневрах российских войск.