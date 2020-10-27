Журналист Алексей Остудин в своём Facebook заявил, что возвращение певицы Натальи Ветлицкой на российскую сцену стало полным провалом.

Певица, как сообщается, долгие годы жила в Испании, и весьма нелестно отзывалась о России, но в 2019 году неожиданно заявила о концертном туре по России. Так, концерт Ветлицкой должен был состояться накануне в Москве. Официально он отменён не был, как и выступление в Санкт-Петербурге. При этом билет на концерте в Петербурге всё ещё есть возможность приобрести.

Остудин рассказал, что все съёмки певицы для глянцевых журналов были отменены, причем со скандалом. Кроме того, Ветлицкую покинула вся её команда, готовившая её возвращение в Россию.

Также журналист указал, что певица требовала в феврале 3,5 миллиона рублей за своё выступление. Как он отметил, ей следует менять подход и называть адекватный ценник. К примеру, гонорар Варум составляет 1,2 миллиона рублей, при этом она действующая артистка и имеет весьма хороший репертуар. Ветлицкую взяли бы в феврале за 2 миллиона рублей, хотя, по мнению Остудина, адекватная цена – 1,5 миллиона рублей.

Таким образом, как заявил журналист, возвращение Ветлицкой стало самым громким провалом в истории российского шоу-бизнеса.