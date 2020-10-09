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Официальная Анкара неоднократно сулила всеобъемлющую поддержку ВС Азербайджана в «освобождении оккупированных территорий» НКР. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что в настоящий момент вопрос о введении войск в Карабах решается на заседании высшего законодательного органа. Однако он уверен, что время для этого еще не пришло.

Политик говорит о том, что пока Азербайджан отлично справляется и без посторонней помощи. По словам Шентопа, Баку доказал всем заинтересованным сторонам, что умеет воевать и делает это очень хорошо.

Спикер считает, что поддержка Турции пока Азербайджану не требуется. Однако решение о переброске войск обязательно будет принято, если в конфликт вмешаются другие страны. Причем сделают это без соответствующей резолюции ООН.

Кроме того, политик заявил, что армянские ВС должны как можно скорее покинуть территорию Нагорного Карабаха. Если этого не произойдет, Азербайджан будет вынужден предпринимать меры для самообороны. В этом случае также возможно вмешательство Турции.

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