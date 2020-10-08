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По появившейся в СМИ информации, ВМС США уже второй день безуспешно пытаются найти подлодку России рядом с Кипром.

У берегов Сирии были проведены военные учения России. После этого американские военнослужащие упустили из вида как минимум одну российскую подлодку, которая несла крылатые ракеты. Они, как опасаются власти США, могут угрожать кораблям НАТО.

На поиски подлодки силы США отправили военный вертолёт, а также противолодочный самолёт. Поиски ведутся в районе Средиземного моря в южной от Кипра стороне.

По словам политолога Владимира Карасева, российские подлодки дежурят по всему периметру США, а они разыскивают одну субмарину у Кипра. Он отметил, что у ВМС США нет технических возможностей для того, чтобы отследить российские подлодки.

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