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Регина Дубовицкая, ведущая передачи «Аншлаг», посетила на днях выставку «Ветреный вернисаж» и напугала поклонников своим внешним видом.

В Сети были опубликованы фотографии с выставки, и поклонники, увидев, как выглядит Дубовицкая в настоящее время, пришли в ужас. Они отметили в комментариях, что ведущая сильно подурнела, у неё осунулось лицо, и она похудела до нездорового вида.

Было высказано предположение, что она чем-то заболела. Некоторые посчитали, что на Регине просто начал сказываться возраст – в конце концов, ей уже 71 год.

Журналистам удалось переговорить с ведущей, и она отметила, что поводов для беспокойства нет, и она ничем не больна. Также она рассказала о своей диете. Так, утром она выпивает кофе без сахара и съедает два кусочка чёрного поджаренного хлеба. Обед состоит из 500 грамм обезжиренного кефира. Такую диету она соблюдает две недели, после чего делает перерыв на полгода.

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