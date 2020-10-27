Журналист Бретт Окамото в своём Twitter рассказал, что Владимир Путин собирается провести встречу с бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

Согласно словам журналиста, Путин пригласил спортсмена в Кремль. В своём заявлении Окамото ссылается на менеджера бойца – Ризвана Магомедова. Президент России, как сообщается журналист, переговорил с Нурмагомедовым по телефону. 28 октября спортсмен вылетает в Дагестан из Дубая, где находится в настоящее время.

Как отмечается, ранее Путин и Нурмагомедов уже проводили встречу – после победы бойца над ирландцем Конором Макгрегором.

24 октября Нурмагомедов на турнире UFC 254 победил американца Джастина Гейджи и после боя заявил, что решил завершить карьеру. Эта победа, как отмечается, стала для него 29-й при отсутствии поражений.