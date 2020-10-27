читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журналист Бретт Окамото в своём Twitter рассказал, что Владимир Путин собирается провести встречу с бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

Согласно словам журналиста, Путин пригласил спортсмена в Кремль. В своём заявлении Окамото ссылается на менеджера бойца – Ризвана Магомедова. Президент России, как сообщается журналист, переговорил с Нурмагомедовым по телефону. 28 октября спортсмен вылетает в Дагестан из Дубая, где находится в настоящее время.

Как отмечается, ранее Путин и Нурмагомедов уже проводили встречу – после победы бойца над ирландцем Конором Макгрегором.

24 октября Нурмагомедов на турнире UFC 254 победил американца Джастина Гейджи и после боя заявил, что решил завершить карьеру. Эта победа, как отмечается, стала для него 29-й при отсутствии поражений.

Вам может понравиться

Азербайджанские военные заняли город в Карабахе

Арцрун Ованнисян, представитель армянского оборонного ведомства, подтвердил информацию о том, что вооруженным… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Омбудсмен НКР сообщил об азербайджанских военных, воюющих в армянской форме

Артак Бегларян, нагорно-карабахский омбудсмен, отметил, что азербайджанские войска регулярно посылают в бой… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Военные ЛНР перехватили беспилотник ВСУ при попытке пересечь границу

В Луганском информационном центре вчера, 26 октября, заявили о том, что военнослужащим… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 октября – пасмурно, до 10 °C | город Мытищи: погода, 27 октября – переменная облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 октября – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 27 октября – переменная облачность, до 13 °C | Подольск: погода, 27 октября – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 27 октября – ясно, до 17 °C |