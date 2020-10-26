Лагерь группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, находящаяся под запретом в РФ), расположенный в Идлибе неподалеку от границы с Турцией, подвергся мощному ракетному удару ВКС России. Сирийский центр мониторинга, который отслеживает соблюдение прав человека, сообщает, что в результате атаки были убиты 78 человек. Еще 90 боевиков получили ранения.

Также сообщается, что из-под завалов были извлечены не все тела. Поэтому количество жертв может увеличиться.

«Телеграм»-канал «Военный обозреватель» поясняет, что такое большое число убитых террористов связано с тем, что удар был нанесен в момент отработки построения.

Российские ВКС не в первый раз совершают подобные атаки. Ранее были сметены тренировочный лагерь боевиков, расположенный в Джиср-эш-Шугур, и объект неподалеку от населенного пункта Джебель аз-Завия.

Сообщается, что в лагере, обстрелянном сегодня, тренировались протурецкие террористы. Поэтому Анкара подняла шум в прессе. Журналисты турецких изданий заявляют, что на уничтоженную группу возлагались большие надежды.