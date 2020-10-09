Ранее многие СМИ публиковали информацию о том, что Турция регулярно перебрасывает своих джихадистов на территорию Нагорного Карабаха из Сирии. Российские силы, которые располагаются в районе Идлиба, сумели вычислить место сбора боевиков и нанесли по ним несколько мощных ударов.

Источник сообщает, что информацию о местоположении боевиков добыла разведка, постоянно осуществляющая вылазки в стан турецких войск. Кроме того, данные «сливают» протурецкие террористы из Сирии. Благодаря комплексному подходу удалось найти несколько лагерей, в которых готовили бойцов для Арцаха и уничтожить их.

Предполагается, что в ходе этой атаки было уничтожение больше полутора сотен боевиков. Тем самым российские ВС помогли не только Армении и Нагорному Карабаху, но и Сирии, которая медленно, но уверенно очищается от террористических сил.