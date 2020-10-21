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Истребители МиГ-21 являются для Вьетнама одним из символов войны против США. Поэтому государство не намерено списывать эти самолеты, несмотря на то, что они давно устарели. Им дадут новую жизнь, превратив в беспилотные аппараты.

В настоящий момент вьетнамские конструкторы испытывают технологии, обеспечивающие посадку беспилотников, переделанных из истребителей. Они заявляют, что МиГ-21, ранее успешно сражающиеся с американскими самолетами, сейчас станут универсальными БПЛА. Их будут использовать для учений с применением комплексов ПВО С-300, приобретенных у России.

Также вьетнамское военное ведомство сообщает, что беспилотники на базе МиГ-21 еще послужат и в реальной боевой обстановке. Они вполне смогут исполнить роль ударной авиации, уничтожая как воздушные, так и наземные цели.

На территории Вьетнама находится большое количество истребителей времен войны с США. Журналисты местных изданий надеются, что конструкторам удастся превратить их в прогрессивное средство ведения воздушного боя.

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