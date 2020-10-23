Побывавшая на отдыхе в Турции жительница Волгограда по имени Полина рассказала о своих впечатлениях от отдыха.

Так, девушка пробыла в Аланье восемь дней вместе с супругом и дочерью. По словам волгоградки, больше коронавируса её сейчас пугает нехватка витамина D, в особенности это касается ребёнка, а потому и было принято решение отправиться в Турцию.

В самолёте, как рассказала Полина, все были в масках, и проходили обработку при пересечении границы. Пограничники тоже были в масках, но если турки все надели маски, то русские – через одного. По прилёте все вещи, которые доставляли отдельно, также обработали – буквально облили спиртом. Во время трансфера маски также обязательны.

Во всех общественных местах расставлены санитайзеры, по словам Полины, ощущение, что в Турции всё пахнет спиртом. Шезлонги у бассейна и моря также практически обливали антисептиками. В отеле маску можно не носить, но необходимо измерять температуру. Контроль осуществлялся только вечером перед ужином.

В целом, отдых от предыдущих лет почти не отличался – общественные места и пляжи также переполнены туристами, которые в этом году в масках.