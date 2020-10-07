Побывавшие на турецких курортах российские туристы рассказали о том, какая сейчас в стране обстановка в связи с коронавирусом.

Так, жительница Москвы, недавно вернувшаяся из Бодрума, сообщила, что отправилась в Турцию только потому, что муж подарил ей поездку. Он приобрёл тур заранее, а потому он обошёлся им заметно дешевле – сейчас цены подскочили почти в три раза.

По прилёту у них не измеряли температуру и не проводили никаких тестов. Правда, в автобусе у них попросили надеть маски, но разрешили их стянуть на подбородок с условием, что при проезде жандармерии они их будут быстро надевать обратно. За спущенные маски и их отсутствие полагается штраф.

Во время заселения у туристов измерили температуру, и измерять её приходится повторно, даже если уходишь на полчаса. На территории отеля маску можно не носить, но если приходит проверка, то маски приходится надевать даже отдыхающим на пляже.

После того, как на каникулах приехало много семей с детьми, маску стали требовать даже в очередях в ресторанах, и снимать её можно было только во время еды – за этим следили.

Также отмечается, что экскурсии стали делиться на маленькие группы – по правилам, в автобусе не более 21 человека. Маски снова приходится надевать при проезде жандармерии, а у самих достопримечательностей можно спокойно ходить без неё.

По словам россиянки, сами турки очень дисциплинированные и почти всегда носят маски, а туристы норовят её постоянно снять.