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В Забайкальском крае в Калганском районе местные ветеринары нашли довольно интересных и редких лошадей.

Как сообщается, их необычность объясняется редким узором – у животных на спинах имеется рисунок, похожий на крылья. Отмечается, что рисунок находится по обеим сторонам спины. Шерсть здесь более длинная и пушистая по сравнению с остальной шерстью.

Лошади-«пегасы» были найдены на фермерском хозяйстве Елены Кузьминой, в то время, когда проводилась вакцинация. Как рассказала хозяйка, несколько лет назад к ним провезли жеребца, имеющего похожий узор, но не настолько отчётливый. По всей видимости, из-за этого ему и дали кличку Крылатый.

По словам специалистов, окрас лошадей является весьма редким, и, по всей вероятности, передаётся генетически.

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