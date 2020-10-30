В Волгоградской области судью Юлию Добрынину уволили и лишили квалификационного класса.

Как заявило следствие, Добрынина просила у жены обвинённого предпринимателя 25 миллионов рублей за его освобождение из-под стражи. Бизнесмена, как отмечается, обвинили в терроризме за поджог дома губернатора региона. Судья была задержана в начале августа при получении денег от супруги обвинённого.

Отмечается, что в момент задержания Добрынина вела себя агрессивно, указывая на свой статус и неприкосновенность. В итоге её отпустили, так как статус не позволял следствию провести её задержание. 14 августа была утверждена комиссия для проверки совершения Добрыниной правонарушений.

В итоге с 30 октября Добрынина более не является председателем районного суда, были досрочно прекращены её судейские полномочия, также её лишили квалификационного класса.