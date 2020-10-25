Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Волгограде в столкновении двух машин на улице Пожарского погиб трёхлетний ребёнок. Также пятеро человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщается, инцидент произошёл вечером 24 октября. Водитель ВАЗ-2106 допустил выезд на встречную полосу. Здесь произошло столкновение с автомобилем Datsun, являющимся, как отмечается, такси. Указывается, что виновный водитель был пьян.

В результате инцидента погиб трёхлетний ребёнок, находившийся в ВАЗ-2106. Кроме того, пострадал его отец, являющийся пассажиром автомобиля, и водитель. Отмечается, что водитель и пассажир являются братьями. Также лёгкие повреждения получили пассажиры такси – женщина и семилетний ребёнок, от госпитализации они отказались.

В настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Вам может понравиться

В Крыму ответили на слова Трампа о полуострове

Юрий Гемпель, член Крымского парламента, отметил, что Дональд Трамп, лидер США, заблуждается… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Глава НАТО выразил озабоченность из-за испытаний Турцией комплексов С-400

Йенс Столтенберг, генсек Североатлантического альянса, в рамках недавнего брифинга заявил, что приобретение… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Турецкие войска начали учения вблизи Анкары на фоне карабахского конфликта

Вооруженные силы Турции начали проведение военных маневров рядом с Анкарой на фоне… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 октября – пасмурно, до 6 °C | город Мытищи: погода, 25 октября – переменная облачность, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 октября – дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 25 октября – пасмурно, до 19 °C | Подольск: погода, 25 октября – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 25 октября – переменная облачность, до 21 °C |