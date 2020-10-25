В Волгограде в столкновении двух машин на улице Пожарского погиб трёхлетний ребёнок. Также пятеро человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщается, инцидент произошёл вечером 24 октября. Водитель ВАЗ-2106 допустил выезд на встречную полосу. Здесь произошло столкновение с автомобилем Datsun, являющимся, как отмечается, такси. Указывается, что виновный водитель был пьян.

В результате инцидента погиб трёхлетний ребёнок, находившийся в ВАЗ-2106. Кроме того, пострадал его отец, являющийся пассажиром автомобиля, и водитель. Отмечается, что водитель и пассажир являются братьями. Также лёгкие повреждения получили пассажиры такси – женщина и семилетний ребёнок, от госпитализации они отказались.

В настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.