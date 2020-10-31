Миллионер Дейл Винс заявил, что намерен заняться «старой доброй алхимией» и производить экологически чистые алмазы из воздуха и воды. Он намерен выпускать до 1000 штук этих самых алмазов каждый месяц.

По словам самого британского предпринимателя «изготовление алмазов из ничего, помимо воздуха, которым дышат все люди, и неба – это современная разновидность алхимии, которая пробуждает воспоминания и позволяет демонстрировать настоящее волшебство».

Для изготовления своей продукции Винс намерен использовать фирменную технология осаждения паров с использованием химических веществ. Он описывает процесс, как нагрев «алмазного семени» в специально предназначенной газовой камере до 800 градусов. После такой обработки «вырастает» алмаз, который не отличается от настоящего.

Идея Винса не нова, так как технологии создания алмазов будоражат умы человечества очень долгое время. Однако еще никто не пытался получать их из воздуха.