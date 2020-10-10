В Башкирии организована проверка инцидента по информации, согласно которой преподаватель местной гимназии заклеила скотчем рот одному из четвероклассников, а другого ударила головой об парту. Также она якобы грубо высказалась об остальных учениках.

Как сообщается, проверка будет проведена силами следственного комитета и прокуратуры региона. Отмечается, что на данный момент инцидент не был подтверждён. Однако также указывается, что подобные обращения не возникают просто так, и проверка будет проведена до конца. Предполагается, что у ребёнка мог быть конфликт с учителем.

Педагог, которого обвиняют, как сообщается, уже выпустила не одно поколение детей. На данный момент ей сделали выговор и дисциплинарное взыскание. По завершению проверки преподавательнице и руководству гимназии дадут правовую оценку.