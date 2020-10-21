Бесплатный Telegram-бот позволил создать и распространить больше ста тысяч фото обнаженных женщин. Для изготовления поддельных снимков применялась технология Deepfake, которая дает возможность манипулировать с реальными изображениями.

Картинки с голыми женщинами делались на основе тех фото, которые пользовательницы сами выкладывают в сеть. Сообщается, что многие из них еще не достигли совершеннолетия.

Упомянутый в начале бот дает возможность редактировать и выкладывать фотографии бесплатно. Однако существует и несколько платных сервисов, таких как возможность работать со снимком без очереди. Также за дополнительную плату предлагается поставить на изображение водяной знак, обеспечивающий защиту от копирования.

Эксперты собрали статистику и выяснили, что подавляющее большинство женщин, чьи фото подвергались обработке – это жительницы РФ и СНГ. Также пострадали девушки из США, Аргентины и Италии.