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Боевые корабли минно-тральной группы вошли в акваторию Черного моря. Известно, что в группировку, направляющуюся к Крымскому полуострову, входят 6 тральщиков из Испании, Италии, Румынии, Греции и Болгарии.

Военные эксперты считают, что данная группировка вошла в Черное море для очередной провокации против России. Впрочем, РФ оперативно отреагировала на появление «незваных гостей». Как сообщалось ранее, Черноморский флот уже отрядил боевые суда для сопровождения тральщиков Североатлантического блока.

Напомним, что корабли НАТО все чаще появляются в водах Черного моря. Так, совсем недавно в Одессу дважды заходил британский «Dragon». После этого он отправился в румынскую Констанцу. Также в начале октября сразу семь тральщиков оказались неподалеку от трубопровода «Северный поток-2». Тогда специалисты выдвинули версию о поиске натовскими кораблями мин, оставленных еще во время Второй мировой.

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