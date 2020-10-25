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Военные эксперты американского информагентства The National Interest были поражены ночным полетом истребителей Су-34 ВКС РФ в стратосфере.

В рамках проведенных учений российские летчики достигли сверхзвуковой скорости, а затем провели перехват и уничтожение условного врага. Они действовали полностью самостоятельно, не выходя на контакт с наземными средствами противовоздушной обороны, что значительно затруднило им выполнение поставленных целей. К тому же истребители смогли достичь нижней стратосферы и даже маневрировать в ней.

Согласно словам авторов материала, подобное испытание является значительным достижением для любого пилота. На высоте 11 километров данный истребитель способен перемещаться со скоростью до 1,9 тысячи километров в час. Дальность его полета равна 4,5 тысячам километров. Он способен поражать как воздушные, так и наземные цели.

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