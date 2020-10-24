Единственным истребителем, который способен стать серьезной силой в противодействии РФ, назвали американский F-35 Lightning II. Эта машина пятого поколения обладает всем необходимым, чтобы первой вступить в контакт с войсками РФ. Она малозаметна для средств ПВО, а также оснащена всевозможными современными датчиками.

Информация об этом появилась в отчете корпорации RAND, которая также прогнозирует появление в Европе в ближайшие 10 лет нескольких сотен таких истребителей. Именно благодаря им шансы НАТО в непрекращающейся борьбе с Россией существенно вырастут.

В отчете также сказано, что F-35 Lightning II способны с легкостью проходить сквозь российские ПВО. Благодаря этому они уже с первых часов вооруженного столкновения начнут приносить пользу. Агентство поясняет, что подобные конфликты могут возникнуть, если РФ предпримет попытку захватить часть территории государств, которые являются членами НАТО.

Напомним, что F-35 Lightning II изготавливает компания Lockheed Martin. Первый такой самолет появился еще в 2001 году. В марте 2020-го количество истребителей достигло пяти сотен.